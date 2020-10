Una nuova variante del già noto malware Joker è stata scoperta in ben 17 app Android nel Play Store. La risultante è un credito azzerato per mezzo di soluzioni di ingegnerizzazione software invisibili all’utente. Le ha scoperte Google che ha prontamente rimosso le minacce pubblicando una inedita lista di app nere da annotare e disinstallare al più presto possibile. Ecco le ultime novità in fatto di rischi da installazione.

Joker ritorna nel Play Store: più potente ed avido di soldi

In grado di attivare costosi abbonamenti il famigerato Joker manipola gli SMS rendendo vani i buoni propositi delle utility che migliaia e migliaia di utenti hanno scaricato ed utilizzato nel corso di questi mesi. Tante le segnalazioni per i misteriosi ammanchi di credito per gli utenti con SIM di TIM, WindTre, Vodafone, Iliad ed MVNO.

Il codice malevolo è stato scoperto in una nuova mutazione che invia SMS di attivazione automatici per componenti a pagamento. Nel Play Store si sono annidate porzioni di codice cui è meglio stare alla larga. Per farlo occorre individuare ed eliminare le applicazioni che seguono. Come da prassi, tra l’altro, occorre prestare attenzione ad eventuali altre app simili che si trovano in market store alternativi o come APK degli stessi sviluppatori. Una scansione antivirus è altamente consigliata dopo la rimozione di questi prodotti compromessi: