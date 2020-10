Coop e Ipercoop vogliono distinguersi dalla massa, vogliono cercare di conquistare il cuore dei tantissimi consumatori che, al giorno d’oggi almeno, sono alla ricerca della migliore offerta per l’acquisto del Samsung Galaxy S20, lo smartphone più desiderato degli ultimi mesi.

Per raggiungere l’obiettivo prefissatosi, le aziende hanno deciso di lanciare un volantino interamente dedicato alla tecnologia, attivo in ogni punto vendita fino al 14 ottobre. Le scorte, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non paiono essere un problema; bisogna solo ricordare che per completare gli acquisti sarà necessario recarsi personalmente in negozio.

Coop e Ipercoop: i migliori prezzi del volantino

Il volantino Coop e ipercoop affonda le radici, e le speranze, nel Samsung Galaxy S20, il terminale che tutti desiderano ardentemente da ormai qualche mese, acquistabile con un esborso finale di 579 euro. Il prezzo è fortemente interessante, considerato che presso gli altri rivenditori si può acquistare a 599 euro in offerta, può essere davvero un plus per una campagna promozionale che promette faville.

Stesso discorso per l’Apple iPhone SE 2020, un buonissimo terminale di fascia media, pensato dall’azienda di Cupertino per gli utenti che vogliono godere dell’ecosistema, senza però spendere cifre troppo alte. Il suo prezzo finale, almeno momentaneo, è di 469 euro.

Il volantino Coop naturalmente integra anche tantissimi altri prodotti di fascia più bassa, con cifre sempre molto interessanti, se volete conoscerlo da vicino, aprite subito questo link.