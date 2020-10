Esselunga riesce sempre a sorprendere il consumatore che vuole risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato, almeno per quanto riguarda il mondo della tecnologia generale. Anche in questi primi giorni di Ottobre, l’azienda ha lanciato una campagna promozionale assolutamente interessante ed invitante.

Fino all’8 ottobre, infatti, in tutti i punti vendita gli utenti potranno approfittare di una offerta tech mirata su uno smartphone marchiato Samsung, dal prezzo estremamente contenuto. L’acquisto non potrà essere completato online sul sito ufficiale o altrove in Italia, inoltre va ricordato che sarà possibile solamente fino ad esaurimento scorte.

Esselunga: gli sconti sono davvero speciali

Il prodotto incluso all’interno del volantino Esselunga è il Samsung Galaxy A71, un dispositivo attualmente in vendita a 299 euro, in versione sbrandizzata, ma che allo stesso tempo promette ottime prestazioni complessive.

Il punto forte del terminale è l’ampio display da 6.7 pollici, risoluzione FullHD+ e tecnologia AMOLED per una qualità incredibile. In aggiunta non possiamo dimenticarci della presenza di 6GB di RAM, di un processore octa-core, ma sopratutto di un comparto fotografico rappresentato da 4 sensori posteriori, di cui il principale è da 64 megapixel. La batteria, da 4’500mAh, garantisce una carica più che soddisfacente, mentre il riconoscimento del viso 2D ed il sensore sotto il display, promettono una sicurezza superiore alla media.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Esselunga, e sopratutto per completare l’acquisto, dovete recarvi il prima possibile in negozio.