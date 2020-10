Le offerte WindTre Student e WindTre Young, entrambe in versione Easy Pay, continuano ad essere disponibili per tutti i clienti under 20 e under 30 intenzionati ad effettuare l’acquisto di una nuova SIM.

WindTre Student e WindTre Young: le offerte con 80 GB a partire da 9,99 euro al mese!

Le due offerte dedicate ai clienti più giovani possono essere attivate attraverso il sito ufficiale del gestore WindTre che, oltre ad offrire dei contenuti davvero abbondanti, permette di rinnovare le sue tariffe sostenendo spese davvero irrisorie.

A ottenere la versione più economica, cioè la WindTre Student, sono i clienti aventi età massima 20 anni, i quali ricevono ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. Il tutto necessita di una spesa mensile di soli 9,99 euro.

I clienti aventi età massima 30 anni, invece, hanno la possibilità di attivare l’offerta WindTre Young. La tariffa è stata recentemente aggiornata, infatti, i clienti che ne richiedono l’attivazione adesso hanno la possibilità di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. In questo caso il costo di rinnovo ammonta a soli 11,99 euro al mese.

Come già anticipato le due tariffe WindTre Student e Young sono disponibili in versione Easy Pay. Quindi i clienti WindTre che ne richiederanno l’attivazione dovranno andare incontro a tutte le spese necessarie attraverso una delle modalità di pagamento indicate dal gestore WindTre, cioè: carta di credito, conto corrente o carta conto.