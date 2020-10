Si è appena concluso l’evento OPPO, nel corso del quale l’azienda ha alzato il sipario sulla nuova famiglia di smartphone OPPO Reno4.

OPPO Reno4 e OPPO Reno4 Pro

OPPO Reno 4 sarà disponibile in due colori: space black e galactic blue, entrambi con un piacevole effetto sfumato, mentre per il modulo fotocamera è stato scelto un layout verticale dalla forma rettangolare e dagli angoli arrotondati.

Punto di forza della nuova serie di smartphone sarà il comparto fotografico. OPPO Reno4 Pro presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, una ultra-night grandangolare da 12 MP ed un teleobiettivo da 13 MP. Lo smartphone integra anche l’algoritmo Ultra night video che entra automaticamente in funzione quando c’è poca luce, offrendo immagini nitide e super dettagliate, e supporta alcune funzionalità interessanti come l’Ultra Steady Mode 3.0, che usa stabilizzatore ottico e meccanico per migliorare la stabilità dei video, ed il Front Steady Video, per video stabili anche quando girati con la fotocamera frontale.

OPPO Reno4 Pro sfoggia uno schermo FullHD+ da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Sotto la scocca dello smartphone si nasconde un SoC Qualcomm Snapdragon 765G che offre la compatibilità con le Reti di quinta generazione. Il tutto è accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna.

Lo smartphone è dotato di una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC 2.0 per il 100% di autonomia in appena 36 minuti di ricarica. OPPO Reno4 Pro sarà disponibile dal 15 ottobre al prezzo di 799 euro. Il modello standard, invece, avrà un prezzo pari a 599 euro.

OPPO Reno4 Pro è anche disponibile nell’esclusiva colorazione Green Glitter. Si tratta di una edizione limitata che prevede tanto lo smartphone quanto tutti gli accessori inclusi nella confezione in questa particolare colorazione verde glitterata. OPPO Reno4 Pro Green Glitter sarà disponibile a novembre al prezzo di 899 euro.

OPPO Reno4 Z

Oltre ad OPPO Reno4 e OPPO Reno4 Pro, l’azienda ha anche presentato il primo smartphone dotato di processore Mediatek 5G, ovvero OPPO Reno4 Z. Lo smartphone è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 800 accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di ROM. E’ dotato di uno schermo da 6,57 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, doppia fotocamera frontale (16 MP + 2 MP) ed una quad-camera esterna (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP). OPPO Reno4 Z sarà disponibile nelle colorazioni bianco e nero a partire dal 15 ottobre al prezzo di 399 euro.

OPPO Watch

Infine, ma non meno importante, arriva in Italia il tanto atteso OPPO Watch. Il dispositivo, esteticamente molto simile all’Apple Watch, presenta uno schermo AMOLED da 1,91 pollici, è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon Wear 2500 e dispone di 8 GB di memoria interna.

OPPO Watch è dotato di un modulo GPS, un microfono per rispondere a chiamate telefoniche, NFC per i pagamenti contact-less, ed è resistente all’acqua fino a 3 ATM. A bordo di OPPO Watch troviamo WearOS, mentre la batteria garantisce fino a 40 ore di utilizzo con una sola ricarica. Il dispositivo sarà disponibile dal 15 ottobre al prezzo 399 euro.