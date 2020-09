Inviare messaggi è in assoluto una delle operazioni maggiormente effettuata in tutto il mondo. Whatsapp e Telegram, come ben sappiamo, risultano essere in assoluto i principali leader della messaggistica istantanea ma, nonostante ciò, questi ultimi non permettono ai propri utenti di inviare messaggi anonimi. Ad oggi, infatti, milioni di utenti in tutto il mondo, per motivi distinti fra loro, hanno la necessità di inviare messaggi completamente segreti che, di fatto, permettano di nascondere il proprio numero.

In Italia tutto ciò è possibile grazie ad alcuni codici messi a disposizione dai principali operatori telefonici nazionali. Scopriamo di seguito come fare ed i costi necessari per inviare messaggi anonimi.

Messaggi Anonimi con Wind

I clienti Wind hanno la possibilità inviare facilmente dei messaggi che nascondono il numero del mittente. Ciò è possibile inserendo il seguente codice nella casella di testo:

*k_k#s_testo

Wind, inoltre, permette inviare dei messaggi anonimi sfruttando un nome di fantasia, ovvero un nickname scelto da voi attraverso il seguente codice:

k_k#nickname_testo

Costo per ogni SMS inviato: 15 centesimi.

Messaggi segreti con TIM

Anche TIM, attraverso un semplice codice, permette di inviare dei messaggi anonimi in maniera molto semplice. Ecco di seguito cosa bisogna digitare per attivare il servizio:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio, una volta completo, dovrà essere inviato al numero 44933 che provvederà ad inoltrare il messaggio in maniera anonima al destinatario.

Costo per ogni SMS inviato: 30 centesimi.

Messaggi segreti con 3 Italia

Per inviare un messaggio anonimo con 3 Italia il procedimento è analogo a quelli appena visti. Per far ciò, quindi, basterà digitare il seguente codice:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Anche in questo caso il messaggio non dovrà essere inoltrato al destinatario ma bensì dovrà essere inoltrato al 48383.

Costo per ogni SMS inviato: 50 centesimi.

Messaggi anonimi con Vodafone

Terminiamo infine con Vodafone. L’operatore rosso è in assoluto uno dei primi ad aver attivato questo genere di servizio. Per inviare messaggi anonimi con Vodafone basterà digitare il seguente codice:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Terminato il messaggio bisognerà inoltrarlo al numero 4895894 che si occuperà di inviare il testo in forma anonima al destinatario.

Costo per ogni SMS inviato: 50 centesimi.