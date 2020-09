Netflix lo conosciamo tutti, è il sito di streaming di contenuti online più popolare attualmente sul globo, esso deve la sua diffusione a macchia d’olio grazie ad un catalogo davvero invidiabile, costituito da Serie TV, Film e Cartoni animati, che tra le altre cose gode di una minuziosa attenzione da parte dell’azienda californiana a mantenere le stagioni sempre aggiornate.

Ovviamente all’interno di un catalogo così ampio abbiamo delle serie che possono essere definite best seller, tra le quali per molti mesi a contendersi la testa della classifica ci sono stati Lucifer, Vis a Vis e Stranger Things, serie che un po’ a sorpresa hanno riscosso grande successo e i cui finali hanno lasciato gli utenti con tanto desiderio di saperne di più sul futuro, vediamo insieme le possibili ipotesi.

Cosa c’è da aspettarsi ?

Partiamo col parlare di Lucifer, la prima meta della quinta stagione è approdata su Netflix lo scorso 21 Agosto e il suo finale ha lasciato aperte numerose possibilità, l’intervento di dell’onnipotente in persona a placare la faida intestina tra fratelli ha messo un grosso punto interrogativo, cosa farà Dio ? Potrebbe decidere di punire tutti e tre i fratelli, oppure perdonarli e far finire una volta per tutte le ostilità, poi restano da vedere gli effetti di tali possibili decisioni sulla love story impossibile con la detective, tutte sub storie di cui sapremo di più non appena uscirà la seconda metà, per cui però dovremo attendere il 2021.

Per quanto riguarda Stranger Things invece, il finale della terza stagione ha dato in eredità una domanda su tutte, che fine ha fatto Hopper ? È veramente morto ? Oppure è l’uomo mostrato di sfuggita nel finale delle season numero 3 ? Purtroppo per aver risposte dovremo aspettare l’arrivo della quarta stagione, la quale però ha visto il ripartire delle riprese dopo il blocco causa lockdown.

Arriviamo infine a Vis a Vis, la serie che narra le disavventure vissute dalle carcerate di Cruz del Sol ed in particolare dalle due protagoniste Macarena Ferreiro e Zoulema Zahir, le quali si trovano a vivere un rapporto di anti-nemiche.

La serie ci ha lasciati nell’ultima season con l’epilogo sulle vite di tutte le carcerate incontrate meno che le due protagoniste, se però volete saperne di più vi basterà guardare lo spin off dedicato intitolato El Oasis.