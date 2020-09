Tiscali Mobile, ha recentemente deciso di continuare a proporre delle offerte a condizioni economiche agevolate riservate ai propri clienti affetti da disabilità uditive e visive.

L’operatore non è nuovo a questo genere di iniziative. Già da tempo infatti si è uniformato a quanto previsto dalla delibera AGCOM n. 46/17/CONS in materia di “Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile“. Scopriamo insieme i dettagli.

Tiscali Mobile continua a proporre le offerte per non udenti e non vedenti

Si specifica che per usufruire dei benefici previsti, i clienti aventi diritto devono fare richiesta di applicazione delle condizioni economiche agevolate stabilite dalla suddetta Delibera, attraverso la compilazione di un apposito modulo dedicato scaricabile dal sito ufficiale dello stesso operatore. I nuovi clienti devono prima sottoscrivere un abbonamento Tiscali, mentre i già clienti devono richiedere il passaggio verso il listino dedicato.

I clienti non vedenti possono dunque attivare un’offerta composta da minuti illimitati e 60 Giga di traffico dati per la navigazione in internet, al costo mensile di 5.99 euro. Mentre i non udenti un’opzione tariffaria che prevede un plafond di 50 SMS giornalieri e 60 Giga di traffico dati, sempre a 5.99 euro al mese.

L’operatore sottolinea che le agevolazioni economiche in questione non possono essere in alcun modo cumulate con altri sconti o promozioni. L’agevolazione ha effetto dal momento in cui si presenta la domanda completa di tutta la documentazione richiesta e resta in vigore per tutta la durata contrattuale. Il cliente è comunque tenuto a comunicare immediatamente a Tiscali qualsiasi mutamento che determini il venir meno del beneficio.