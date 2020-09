Diversi dispositivi di diversi OEM hanno già ricevuto Android 11, come la serie Asus ZenFone 7, ZenFone 6 e altri di Realme, Xiaomi e OPPO. La maggior parte di loro lo ha ricevuto solo in modalità beta, ma possiamo aspettarci che la versione pubblica sarà rilasciata presto.

Sappiamo che Android 11 porterà il supporto per gamepad e altre funzionalità per Android TV. L’update del sistema dovrebbe anche migliorare la schermata di blocco e i vari metodi di autenticazione per una maggiore sicurezza, insieme ad aggiornamenti più incentrati sull’utente, 117 nuove emoji e importanti modifiche al design.

Android 11, alcuni problemi si risolvono riavviando

Alcuni miglioramenti notevoli includono strumenti per la condivisione istantanea di contenuti, apprendimento automatico per strumenti di intelligenza artificiale migliori e una migliore privacy e sicurezza dei dati sensibili degli utenti.

Android 11 offre anche una migliore compatibilità e strumenti di sviluppo flessibili. Google offre recensioni e valutazioni delle app migliorate con Android 11. Ci sono molte nuove funzionalità e miglioramenti. Sfortunatamente, come la maggior parte delle versioni, non è ancora perfetto. Alcuni problemi, però, stanno colpendo l’ultima versione di Android 11. Uno di questi appare sui dispositivi Pixel, anche se un semplice blocco-sblocco del telefono lo ha risolto per la maggior parte dei proprietari.

Principalmente, il problema riguarda la schermata ‘app recenti’. Oltre a problemi di multitasking e sfarfallio dello schermo, ci sono segnalazioni di arresti anomali dell’app della fotocamera nell’ultimo sistema di Google. Un utente di Pixel 3a che ha aggiornato il suo dispositivo ad Android 11 ha sottolineato che dopo l’aggiornamento, non poteva più salvare le foto scattate. Inoltre, quando si passa alla modalità video, l’app della fotocamera si arresta in modo anomalo. Problemi di questi tipo sono normali quando si parla di nuove versioni dell’OS Android, dunque speriamo che il team di sviluppo invii presto una soluzione.