Può darsi che il volume troppo basso del tuo smartphone Huawei si possa risolvere in una manciata di secondi. Alcuni utenti hanno rilevato un suono appena percepibile ed in alcuni casi assente. Se il telefono non emette alcun suono oppure se è debole e disturbato puoi risolvere subito la questione seguendo questi preziosi consigli che potenzialmente possono essere applicati ad ogni telefono Android. Scopriamo come fare.

Come riparare l’audio di uno smartphone Huawei che non si sente

Il mancato output della componente audio degli altoparlanti Huawei può essere dovuto ad una molteplicità di fattori. Problemi software, detriti e danni al telefono possono convergere nella direzione di un’esperienza audio davvero limitante. Nella maggior parte dei casi tutto si può risolvere con un reset del device. Ad ogni modo, in altri casi, vale la pena considerare altre soluzioni.

Come prima cosa occupati di annullare le modifiche che hai apportato di recente. Un cambio di Impostazioni o un’app che intercede all’uso della componente audio può aver preso il controllo dell’uscita sonora. Queste possono causare problemi. Disinstalla e/o modifica i parametri riportandoli ai valori di default. Forse hai già risolto tutto.

Se ciò non funziona allora il problema potrebbe essere di natura hardware. Depositi di polvere ed accumulo di detriti stanno forse ostruendo la griglia dell’altoparlante. Alcuni dispositivi hanno la funzione di pulizia automatica e programmata. Se il tuo smartphone ne è sprovvisto prova a pulire la zona con aria compressa e controlla se il problema si è risolto.

A volte una semplice regolazione del volume risulta essere efficace. Può sembrare sciocco ma spesso il problema consiste proprio in questo. Spara tutto al massimo e verifica che l’audio della tua musica o dei tuoi film sia ragionevole come sempre.

Anche il Bluetooth Huawei può considerarsi come la spina nel fianco dei sopra citati problemi. Un dispositivo potrebbe avere priorità rispetto all’altoparlante. Prova a chiudere la connessione e scopri se il bug è stato risolto. In caso contrario prova a cancellare la chache. A volte funziona. Tentare non nuoce di sicuro.

Per finire arriviamo al primo punto discusso. Se tutti i consigli precedenti sono stati inefficaci non resta che fare un ripristino ai dati di fabbrica, ovvero un hard reset Huawei che ha come diretta conseguenza la cancellazione di tutti i contenuti in memoria. Sono compresi documenti, foto, video ed Impostazioni. Tornerà come nuovo, ricorda solo di fare un backup dei tuoi ricordi preferiti.

Se tutto ciò non funziona allora conviene mandare lo smartphone in assistenza per una verifica hardware che attesti l’eventuale presenza di un problema elettrico o elettronico.