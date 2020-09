Il mondo della telefonia è sicuramente uno tra i più variegati che ci siano, esso è infatti costellato di offerte diverse tra loro e create appositamente per attrarre clienti e rendere l’immagine del provider sempre più accattivante.

Generalmente le offerte sono impostate nella modalità voce+dati+sms, in modo da offrire un pacchetto completo e soddisfacente, tra le quali risultano ovviamente come più convenienti quelle legate alla portabilità, dal momento che stimolano un cliente a lasciare un operatore per accasarsi presso un altro competitor.

Ovviamente a questa gara a suon di offerte partecipa anche Vodafone, il colosso italiano mantiene sempre aggiornata la propria lista di offerte in modo garantire sempre un certo tasso di attrattività.

Offerte di portabilità di Settembre

La lista di offerte legate alla portabilità consta certamente di possibilità molto più succulente rispetto alle altre, vediamole insieme:

Vodafone Infinito 5G: Si tratta di una promo per chi sceglie di passare a vodafone da altro operatore e risulta conveniente ed economica, essa infatti, ad un canone di soli 24,99 euro al mese, garantisce SMS e minuti illimitati con anche 1.000 minuti per chiamare verso l’estero, 1 Giga in Roaming Extra UE.

Vodafone Infinito Gold Edition 5G: Si tratta di una promozione pensata sopratutto agli utenti sempre in movimento, essa infatti, corrispondendo un canone di 29,99 euro al mese, ci permette di portare a casa ben 2 Giga per navigare in Extra UE più 300 minuti per chiamare, in più in Italia, sono incluse chiamate ed SMS illimitati.

Vodafone Infinito Black Edition 5G: Questa promozione altro non è che l’evoluzione della precedente, essa infatti incrementa il tutto a 5 Giga per navigare in Extra Ue e 500 minuti per chiamare, con un canone che si innalza fino 39,99 euro al mese, ovviamente sono inclusi validi per l’Italia, giga+minuti+sms illimitati.