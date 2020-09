Riuscire ad avere il WiFi Gratis in questo momento storico non è per niente un’ardua impresa. Infatti, grazie al nuovo progetto messo in piedi dal Ministero per lo Sviluppo Economico, si pensa che Internet deve essere una risorsa che deve essere resa disponibile per tutti. Proprio per questo motivo, si stanno gettando le basi per un piano infrastrutturale, anche abbastanza complesso, fondato sul networking ad alta velocità per tutti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WiFi Gratis: ecco quali sono le novità per tutti

All’interno degli ospedali sono previsti oltre 5.000 hotspot i quali sono nati al fine di aiutare persone, famiglie ed aziende ad accedere in maniera più facile e veloce ai contenuti digitali. Ci sono ben 3.158 comuni dove 357.725 utenti navigano a costo zero da smartphone e tablet Android e iOS. Tutto questo può essere reso disponibile grazie ad una nuova app, anch’essa gratuita e fruibile dai rispettivi market store dei dispositivi che abbiamo a disposizione.

Inoltre, grazie alla mappa interattiva resa disponibile per tutti, è possibile prendere nota delle reti disponibili tra quelle proprietarie e federate. In questa situazione sembrano interessate anche le soluzioni gestite da Infratel S.P.A e TIM, in particolar modo per quanto concerne le strutture sanitarie pubbliche.

Nonostante i già grandi passi in avanti che sono stati fatti, in futuro il MiSE provvederà ad ampliare i fondi per far sì che ci sia un sistema che possa convogliare quanti più comuni possibili. Dunque, possiamo dire che il digital divide sarà acqua passata e così si farà spazio sempre di più ad un esperienza Internet uniformata e illimitata.