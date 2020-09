DAZN è una nota piattaforma di streaming online che da qualche anno permette a tutti gli appassionati di calcio di guardare svariati eventi sportivi, tra i quali tre partite del campionato italiano della Serie A. Esiste attualmente l’applicazione ufficiale di questa piattaforma sia su dispositivi con a bordo Android sia su dispositivi con a bordo IOS. Tuttavia, fino ad ora l’app non era disponibile presso lo store ufficiale presente sugli ultimi smartphone Huawei senza servizi Google, ovvero AppGallery. Ora, però, l’app di streaming è finalmente arrivata anche su questi dispositivi.

Su AppGallery è ora disponibile l’applicazione di DAZN

In seguito alle incomprensioni con il governo statunitense e a causa del successivo ban, come ben sappiamo la nota azienda cinese Huawei è stata costretta a portare sul mercato i suoi nuovi dispositivi senza però il supporto dei servizi di Google. Questo ha comportato diverse conseguenze, prima fra tutte l’impossibilità di utilizzare il Play Store per scaricare e installare le applicazioni sui propri dispositivi.

Per questo motivo l’azienda ha creato tutta una serie di servizi proprietari, denominati Huawei Mobile Services, e tra questi vi è lo store ufficiale AppGallery, con il quale è possibile scaricare diverse applicazioni. Come già accennato, l’app ufficiale di DAZN fino ad ora era disponibile soltanto sugli ormai pochi device dell’azienda con i servizi di Big G, come ad esempio il Huawei P30 Pro New Edition.

Ora, però, l’azienda ha intenzione di permettere di godere appieno dei contenuti di DAZN anche sugli altri device con a bordo i Huawei Mobile Services e l’AppGallery. Per l’azienda, infatti, è una priorità andare incontro alle esigenze dei propri utenti, proprio come ha dichiarato la direttrice marketing di Huawei CBG Italia, ovvero Isabella Lazzini: “Lo sport appassiona, unisce, crea squadre e sostenitori. Per noi rendere l’offerta DAZN disponibile per tutti i device Huawei vuol dire offrire a tutti i nostri utenti la possibilità di ritrovarsi, tifare e seguire i propri sport preferiti anche in mobilità. Venire incontro alle esigenze dei consumatori è per noi una priorità”.