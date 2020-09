Dopo i lunghi mesi di lockdown dovuti al Coronavirus e dopo la fine avvenuta in ritardo del campionato italiano di calcio, la Serie A è tornata a far sognare i fan e le squadre hanno già giocato le partite della prima giornata. Ora ad attenderci ci saranno almeno tre altre giornate, almeno fino alla metà di ottobre. Vediamo brevemente dove e quando seguire, nello specifico, le prossime partite.

Ecco dove e quando seguire le prossime partite della Serie A

La Serie A è ricominciata e, come già accennato, si è già conclusa la prima giornata che ha visto disputarsi i primi match tra le squadre. Nel corso delle prossime settimane, invece, assisteremo rispettivamente alla seconda, alla terza e alla quarta giornata del campionato di calcio italiano.

Ci saranno match e partite molto importanti soprattutto per i tifosi juventini. Durante la seconda giornata ci sarà infatti la partita tra Roma-Juventus che si terrà il prossimo 27 settembre 2020 alle ore 20:45, mentre durante la terza e la quarta giornata la squadra di Pirlo vedrà come sfidanti il Napoli e il Crotone (tornato quest’anno nuovamente in Serie A). Per poter guardare senza problemi le prossime partite, sarà necessario possedere un abbonamento a Sky Calcio oppure a DAZN. Nello specifico, per ogni giornata del campionato verranno trasmesse tre partite su DAZN e sette partite su Sky. Il calendario delle prossime partite, in particolare, è il seguente:

Seconda giornata di campionato

Sabato 26/09/2020: ore 15.00 Torino-Atalanta su Sky; ore 18.00 Cagliari-Lazio su Sky; 18.00 Sampdoria-Benevento su Sky; ore 20.45 Inter-Fiorentina su DAZN

su Sky; ore 18.00 su Sky; 18.00 su Sky; ore 20.45 su DAZN Domenica 27/07/2020: ore 12.30 Spezia-Sassuolo su DAZN; ore 15.00 Hellas Verona-Udinese su DAZN; ore 15.00 Napoli-Genoa su Sky; ore 18.00 Crotone-Milan su Sky; ore 20.45 Roma-Juventus su Sky

su DAZN; ore 15.00 su DAZN; ore 15.00 su Sky; ore 18.00 su Sky; ore 20.45 su Sky Lunedì 28/09/2020: ore 20.45 Bologna-Parma su Sky

Terza giornata di campionato

Venerdì 02/10/2020: ore 20.45 Fiorentina-Sampdoria su Sky;

su Sky; Sabato 03/10/2020: ore 15.00 Sassuolo-Crotone su Sky; ore 18.00 Genoa-Torino su Sky; ore 20.45 Udinese-Roma su DAZN

su Sky; ore 18.00 su Sky; ore 20.45 su DAZN Domenica 04/10/2020: ore 12.30 Atalanta-Cagliari su DAZN; ore 15.00 Benevento-Bologna su Sky; ore 15.00 Lazio-Inter su DAZN; ore 15.00 Parma-Hellas Verona su Sky; ore 18.00 Milan-Spezia su Sky; ore 20.45 Juventus-Napoli su Sky

Quarta giornata di campionato