In rete e sulle varie piattaforme social non si fa altro che parlare del nuovo asteroide che molto presto toccherà la Terra, il 2018VP1. Dopo aver eseguito accurate ricerche gli esperti hanno previsto che potrebbe toccare il Pianeta Terra durante la sua rotta il 2 Novembre. Ma si tratta di asteroide pericoloso? Le persone devono preoccuparsi? Ecco qualche dettaglio in più nel paragrafo qui che segue.

Asteroide 2018VP1 in arrivo verso il Pianeta Terra: ecco tutte le informazioni a riguardo

Per fortunata secondo le ultime indiscrezioni a riguardo l’asteroide in rotta verso la Terra non dovrebbe causare gravi danni all’uomo e al Pianeta stesso. Secondo le ultime analisi pubblicate, si tratta di un asteroide con dimensioni piuttosto piccole, dunque, è decisamente impossibile penetrare l’atmosfera senza sgretolarsi. In particolare si presenta con un diametro di circa due metri, non di più.

E’ proprio la NASA, National Aeronautics and Space Administration, a tranquillizzare tutti con una dichiarazione sul suo profilo social ufficiale di Twitter: “Gli scienziati stimano che abbia solo lo 0,41% di probabilità di entrare nella nostra atmosfera. Se lo farà si disintegrerà a causa delle sue dimensioni estremamente piccole. Si parla di tre impatti potenziali sulla base di 21 osservazioni spalmate in 12.968 giorni, ma nessuno di questi contro la Terra.”

Ad intervenire, comunque, è anche il Center for Near-Earth Object Studies (Cneos), del Jet Propulsion Laboratory che fa capo alla Nasa, sostenendo: “Gli oggetti potenzialmente pericolosi per il Pianeta Terra di solito sono asteroidi o comete con dimensioni grandi abbastanza da causare danni regionali significativi se mai colpissero il pianeta”.