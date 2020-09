Continuano ad essere costanti le sorprese per i clienti di Iliad. La vera novità di questo inizio d’autunno è la promozione Flash 100. Gli abbonati che attivano quesa ricaricabile, disponibile a tempo limitato, potranno utilizzare chiamate ed SMS senza limiti già 100 Giga al costo di 9,99 euro ogni mese.

Iliad, risolti definitivamente i problemi roaming: 4 Giga per ogni cliente

Sino a questo momento, nei due anni di piena attività del gestore transalpino in Italia, non vi sono mai stati problemi per gli utenti, sotto l’aspetto delle offerte commerciali. Ciò che ha destato qualche perplessità per gli abbonati è invece il campo dei servizi. Un chiaro esempio è quello del roaming.

In svariate occasioni, durante il passato, Iliad è stata duramente criticata per le politiche della connessione roaming dall’estero. Basta pensare che sino ad un anno fa, la maggior parte dei clienti poteva beneficiare solo di 2 Giga per la navigazione web nei paesi dell’UE.

Dopo aver ricevuto numerose obiezioni da parte dei clienti, il gruppo di Iliad ha deciso di cambiare la sua politica commerciale. Già dallo scorso anno, infatti, sono arrivate modifiche alle soglie di Giga 50. Gli abbonati con la promo da 7,99 euro possono ora beneficiare di 4 Giga per internet dall’estero.

Il cambio di passo definitivo però c’è stato quest’anno. Iliad ha optato da inizio 2020 per un totale equilibrio delle sue offerte per quanto concerne il roaming. Ad oggi, quindi, anche i clienti con Giga 40 potranno utilizzare 4 Giga internet per la connessione dai paesi UE. La novità è valida sia per nuovi che per vecchi clienti.