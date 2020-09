Iliad: Flash 100 con tutto senza limiti e 100 giga in 4G, ecco il prezzo

Di comune accordo saranno certamente tantissimi gli utenti che ad oggi non possono fare altro che decretare Iliad uno dei migliori gestori attuali. Il mondo della telefonia mobile e praticamente assoggettato a questo provider proveniente dalla Francia, il quale in soli due anni è riuscito a mettere a ferro e fuoco l’intero panorama telefonico.

Sono tanti i gestori che ogni giorno provano a combattere con questa grande potenza, la quale ad oggi conta un numero incredibile di utenti. Il merito è da attribuire alle promozioni lanciate fin dall’inizio, le quali non hanno perso tempo proponendo prezzi bassi e contenuti larghissimi. Ad oggi ci sono delle grandi novità, le quali saranno però disponibili solo fino al prossimo mese di ottobre per tutti.

Iliad, arriva la nuova promozione che include 100 giga al suo interno per soli 9,99 euro al mese

Quando Iliad è arrivata in Italia si è prefissato un obiettivo: arrivare presto ad alti livelli. Ora con la nuova offerta tutto si dimostra in continua ascesa, visto il numero di contenuti esageratamente alto e il prezzo che riesce a rimanere anche in questo caso contenuto al massimo.

La Flash 100 è infatti la nuova proposta del gestore che non perde tempo a mostrarsi conveniente visto il suo prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre. All’interno della promo è possibile vedere 100 giga in 4G per navigare sul web ogni giorno, oltre a minuti ed SMS illimitati verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e all’estero. La promozione durerà fino al prossimo 15 ottobre.