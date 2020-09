In queste ultime settimane i rumors e i leaks avevano ampiamente spoilerato come sarebbe stato il nuovo smartphone targato Sony. Nonostante questo, comunque, in queste ultime ore sono arrivate le conferme ufficiali dato che l’azienda ha presentato ufficialmente in Italia il nuovo Sony Xperia 5 II.

Sony Xperia 5 II: un vero top di gamma a 899 euro

La nota azienda Sony dispone già nel suo catalogo di uno smartphone appartenente alla fascia top del mercato, ma ora va ad aggiungersi anche il nuovo Sony Xperia 5 II. Si tratta infatti di un dispositivo davvero premium e con specifiche tecniche al top. Partendo dal display, infatti, troviamo un pannello OLED con un elevato refresh rate a 120Hz senza notch o fori grazie alla presenza di cornici piuttosto ridotte (come da tradizione di Sony ormai).

Non manca anche su questo device molta cura per quanto riguarda il comparto fotografico. Abbiamo nello specifico tre fotocamere posteriori tutte da 12 megapixel realizzate in collaborazione con Zeiss. Queste promettono dei risultati fotografici davvero notevoli, dato che è presente anche un software molto ispirato alle macchine fotografiche Sony Alpha ed è inoltre possibile registrare video in 4k a 120fps. Nulla da ridire poi sulle performance generali, dato che sotto al cofano troviamo il potente processore Snapdragon 865.

Dal punto di vista dell’autonomia, lo smartphone può contare su una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 21W, anche se in confezione sarà presente un caricatore da 18W (in ogni caso quest’ultimo permetterà di ricaricare il 50% in soli 30 minuti). Sono presenti inoltre anche il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, la certificazione IP68/IPX5 e due speaker audio frontali.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, il nuovo Sony Xperia 5 II sarà disponibile all’acquisto in Italia attorno i i primi giorni di ottobre a 899 euro, un prezzo leggermente inferiore rispetto a quello degli attuali top di gamma presenti sul mercato.