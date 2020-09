Oggi sono arrivate delle ottime notizie per tutti i possessori di uno degli ultimi smartphone prodotti da Sony. Quest’ultimo ha infatti rilasciato un nuovo aggiornamento con le ultime patch di sicurezza di settembre per alcuni device.

Stiamo parlando, per la precisione, di Xperia 1, Xperia 5 e Xperia 10 II. Questi dispositivi sono considerati molto performanti soprattutto dagli utenti, cosa che importa maggiormente all’azienda. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sony rilascia le ultime patch di sicurezza per alcuni smartphone

Sony Xperia 1 e Xperia 5 passano quindi dalle definizioni di agosto a settembre 2020 con il firmware 55.1.A.9.101, mentre Xperia 10 II salta dalle definizioni di luglio a settembre con la build numero 59.0.A.8.21. Per installare i nuovi aggiornamenti, se non li avete automatici, non vi resta che recarvi in impostazioni>aggiornamenti di sistema e cliccare su “installa”.

Xperia 1 è considerato, tra i tre menzionati oggi, lo smartphone più performante, nonostante monti lo stesso processore Qualcomm Snapdragon 855 con Adreno 640 del Sony Xperia 5. Lo Xperia 10 II monta invece un Qualcomm Snapdragon 655 con Adreno 610. I primi due dispositivi supportano l’inserimenti di una MicroSD per una capienza massima interna di 512 GB, l’Xperia 10 II arriva fino a 1000 GB.

Le fotocamere posteriori dei primi due, Xperia 1 e Xperia 5 sono identiche, ovvero un triplo sensore da 12 megapixel e stabilizzazione dell’immagine ottica. Il modello Xperia 10 II monta invece un sensore principale da 12 megapixel e due sensore secondari da 8 megapixel con stabilizzatore digitale. A livello di connettività li possiamo definire “sulla stessa linea d’onda”, i primi due con Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot e DLNA. Il secondo invece supporta Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot e USB Host.