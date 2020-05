Il colosso Sony ha recentemente annunciato l’apertura ai pre-ordini per il nuovo smartphone Sony Xperia 10 II, dispositivo di fascia media annunciato a fine febbraio 2020, insieme a Xperia 1 II e Xperia Pro.

Del Xperia 10 II conoscevamo solamente il prezzo dedicato al mercato tedesco, ma da poche ore l’azienda giapponese ha comunicato quello riservato anche al nostro Paese.

Sony Xperia 10 II sta arrivando in Italia a 369 euro

Il dispositivo in questione è già stato inserito dall’azienda nel proprio sito ufficiale, nella divisione italiana e potrà essere acquistato nei prossimi giorni, anche se mancano indiscrezioni riguardanti la data precisa, al prezzo di 369 euro. Tra le specifiche tecniche si fa spazio un display OLED da 6 pollici in risoluzione Full HD+ e rapporto 21:9, monta un processore Qualcomm Snapdragon 665 con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino ad 1 TB tramite una MicroSD.

Monta una batteria da 3.600 mAh con supporto alla ricarica tramite porta UBS Type-C. Sul lato posteriore monta una tripla fotocamera da 12+8+8 megapixel e sul lato anteriore una fotocamera da 8 megapixel con ottica f/2.0. Per quanto riguarda la connettività dispone di Bluetooth 5.0, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz)/n (5 GHz)/ac, NFC, Google Cast, USB-C, jack da 3,5mm.

Le colorazioni proposte sono due: bianco e nero, mentre il sistema operativo installato è Android 10. Come anticipato precedentemente, al momento l’azienda non ha comunicato la data ufficiale del suo arrivo in Italia, ma il prezzo è stato confermato a 369 euro. Non ci resta che attendere altri giorni per scoprire delle novità. Possiamo comunque affermare che stiamo parlando di un ottimo dispositivo, come tutti quelli prodotti dall’azienda.