WhatsApp: adesso entrare di nascosto è semplicissimo grazie ad un'app

Da molti anni WhatsApp continua a dominare il mondo delle app in generale e soprattutto nell’ambito della messaggistica senza alcun tipo di problema. Le prerogative sulle quali il colosso batte sono poi sempre le stesse: qualità, tante novità ma soprattutto sicurezza ai massimi livelli.

Proprio questo è infatti un aspetto imprescindibile se si tenta di rapportarsi al web o ad applicazioni che vi sono connesse. Chiaramente tutte le precauzioni sono state prese col passare del tempo e soprattutto dopo aver esaminato alcune questioni che tuttora continuano a riproporsi. WhatsApp è migliorato tantissimo la stessa sicurezza, la quale ad oggi risulta uno dei punti focali dell’applicazione. Gli utenti però vorrebbero avere un tantino più di privacy, che ora è possibile avere grazie ad una nuova applicazione di terze parti.

WhatsApp, in questo modo e con questa applicazione si può leggere ogni messaggio senza risultare online

Esistono tante applicazioni di terze parti che sono ricollegabili a WhatsApp, ma l’ultima testata dagli utenti ha portato diversi benefici. Si tratta infatti di una soluzione molto utile che consente agli utenti di non figurare online ma soprattutto di non aggiornare l’ultimo accesso. L’applicazione in questione che prende il nome di Unseen offre l’opportunità di leggere tutti i messaggi in arrivo su un’altra piattaforma, senza dover aprire WhatsApp.

In questo modo gli utenti avranno l’opportunità di non farsi vedere online dalle persone che li hanno tra i contatti. Inoltre l’ultimo accesso non sarà registrato, ed infatti resterà quello che è stato segnato all’ultima entrata su WhatsApp.