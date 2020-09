WhatsApp: gli utenti brevettano un trucco per entrare da invisibili

Un’applicazione come WhatsApp non disdegna il cambiamento ed infatti tutti gli aggiornamenti attestano questa sua peculiarità. L’applicazione colorata di verde è diventata tutta altro affare da quando sono arrivati i nuovi update a partire da qualche anno fa. Questi hanno reso il tutto sempre più interessante visto che hanno integrato ai semplici messaggi tantissime altre funzioni importantissime.

Tutti infatti sanno bene che WhatsApp ci tiene ad integrare delle novità che riescano ad attirare quella cornice di pubblico che ancora non ha utilizzato l’applicazione. Oltre a questo però l’azienda perfeziona pian piano anche tutti i protocolli di sicurezza che riguardano ovviamente anche la privacy. Questa ormai è diventata inattaccabile e consente a tutti gli utenti di non avere nessun tipo di problema. Qualcuno però, in cerca di quel briciolo in più proprio di privacy, avrebbe trovato un metodo molto utile in una nuova app.

WhatsApp, con questa nuova app potete entrare e leggere i messaggi senza farvi vedere

Le ultime indiscrezioni hanno portato a galla le novità in merito alla nuova applicazione che tanti utenti hanno provato contestualmente a WhatsApp. Stiamo parlando di Unseen, applicativo che offre l’opportunità di intercettare i messaggi proprio in arrivo su WhatsApp e di leggerli altrove.

“A cosa servirà?”, si domanderanno in molti: semplicemente potrete venire a conoscenza di tutto ciò che vi inviano senza entrare nell’applicazione. Questo vi consentirà di non comparire online ma soprattutto di non aggiornare il vostro ultimo accesso. L’applicazione è ovviamente gratuita e soprattutto risulta legale senza infrangere nessuno dei canoni della legge.