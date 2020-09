Riuscire a rientrare nelle procedure di esenzione bollo auto non è universalmente possibile causa mancata applicazione dell’addizionale IVA prevista dal precedente Governo. Per effetto di alcune decisioni prese a tavolino la tassa di possesso viene ancora tariffata dalle singole amministrazioni regionali con oneri più o meno importanti per gli automobilisti.

Per fortuna in Regioni come l’Emilia Romagna il carico fiscale nei confronti dei contribuenti viene alleggerito da 3 a 5 anni con la totale abolizione che vale per i nuovi possessori di auto elettriche o ibride a basse emissioni. Il requisito è che si rientri nel range dei 191 euro di pagamento annuo. Ma questa Regione non è la sola ad offrire importanti incentivi. Ecco un elenco di località in cui è possibile ottenere una proroga sul pagamento dell’imposta più odiata dagli italiani.

Bollo Auto: tanto odio per la tassa ma è arrivato un momento di respiro per le nostre tasche

Gli introiti maturati annualmente dallo Stato per le nuove immatricolazioni ammontano a circa 7 miliardi di euro. Una cifra enorme a cui l’amministrazione non rinuncerà di sicuro se non in luogo di nuovi regimi fiscali di tassazione pubblica. Ma a fronte di un numero sempre più esiguo di acquisti nel segmento auto lo Stato si è visto costretto a concedere maggiore autonomia alle Regioni che hanno disposto un rinvio dei termini di pagamento stabiliti. Ecco a quanto ammonta lo shift per la richiesta pecuniaria a carico degli automobilisti: