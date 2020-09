La divulgazione di diverse fake news e posizioni di Governo discordanti in merito al bollo auto ed al tanto discusso canone RAI hanno confuso le nostre idee. Chiaro che non possiamo affermare di trovarci nelle condizioni di veto totale per il versamento della quota per il possesso dei veicoli. Ad ogni modo, esistono al momento delle condizioni specifiche favorevoli che stanno proponendo non solo delle proroghe di tempo ma anche un annullamento tasse che si attua per alcune Regioni. Scopriamo insieme le ultime novità.

Addio bollo auto dopo l’esenzione del canone RAI ottenuta da molti italiani

Non sembra possibile riuscire a risparmiare centinaia di euro a fronte di un addio bollo auto. Una condizione che si verifica di rado ma che sta avvantaggiando i possessori di veicoli a basso impatto ambientale dell’Emilia Romagna. L’amministrazione locale, infatti, ha disposto lo stop al pagamento per imposte rientranti entro i 191 euro di richiesta annua. Il tempo massimo di blocco tasse è imposto dai 3 ai 5 anni con eventuale possibile proroga temporale a data da definirsi. Potrebbe non essere l’unica regione italiana a fornire simili vantaggi. Occorre controllare il sito dell’istituzione per verificare ulteriori ed eventuali variazioni per il pagamento. In generale per alcune amministrazioni valgono ancora i termini di prorogabilità del corrispettivo. Consulta il link al periodo di apertura per verificare.

Per quel che concerne il canone TV, invece, sappiamo che c’è qualche trucchetto per continuare a guardare tutti i canali RAI senza pagare niente. Escamotage che passano per l’uso di dispositivi USB interfacciati a PC ed esenzioni per età e fascia di reddito. I requisiti prevedono un ISEE non superiore ai 7.000 Euro ed un limite di età minimo di 75 anni. In tali casi decade l’obbligo di versamento per le rate che sono state incluse da tempo nel conto dell’energia elettrica.

In tutti gli altri casi di sconti, rimborsi o promozioni speciali possiamo considerare tutto come una fake news. In attesa di una revisione al codice economico e di Governo queste sono le uniche opportunità di sconto concesse.