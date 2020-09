WhatsApp: una ricarica da 10 euro gratuita, il messaggio misterioso

Restare in guardia è quello che gli utenti dovrebbero fare ogni qualvolta arrivano messaggi strani all’interno della mail o magari della chat. WhatsApp rientra di diritto in questo discorso, visto che essendo la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa, accoglie il maggior numero questa tipologia di messaggi.

Il colosso infatti ho visto più volte le persone lamentarsi di situazioni al limite, le quali hanno comportato diverse difficoltà. In molti infatti hanno visto il loro conto finire in mano ai truffatori, o magari il proprio elenco di contatti rubato. A quanto pare tutto ciò non sarebbe finito nonostante i vari aggiornamenti che WhatsApp ha apportato per aumentare il livello di sicurezza. Purtroppo la colpa non può essere attribuita all’applicazione, la quale non può fare altro che concedere l’opportunità di utilizzare i suoi mezzi a tutti, anche ai truffatori.

WhatsApp, un messaggio offre una ricarica gratuita a tutti gli utenti ma è una truffa

Secondo quanto riportato, sarebbero davvero numerosi gli utenti ad aver ravvisato una nuova truffa all’interno della chat di WhatsApp. Questa, che arriva con un testo diffuso mediante le solite catene di Sant’Antonio, promette addirittura una ricarica gratuita.

Chiaramente si tratta di una truffa, visto che nessuno può offrire una ricarica gratuita, neanche i gestori di appartenenza. Il multi ovviamente se ne sono accorti, ma tante altre persone più ingenue hanno ceduto ed hanno cliccato sul link non sapendo cosa sarebbe successo. Se siete curiosi di saperlo, vi informiamo noi: cliccando sul link all’interno del messaggio attiverete in automatico degli abbonamenti a pagamento. Questi andranno rifarsi sul vostro credito residuo, per cui state molto attenti.