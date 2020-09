Vodafone Happy Friday: nuovi regali per gli utenti, eccoli gratis

Vodafone è il meglio per quanto concerne la telefonia mobile, soprattutto alla luce dei grandi successi raccolti negli ultimi anni. Il gestore proveniente dalla Gran Bretagna si è ormai insediato in tutto il continente senza troppe problematiche, costruendo la rete 4G più estesa d’Europa. Questo già fa capire il calibro di Vodafone, colosso che riesce tranquillamente ad offrire qualità, quantità e ora anche convenienza.

La sfida con Iliad, nuova azienda ormai in netta ascesa, è ciò che sta tenendo banco durante gli ultimi tempi. Molti utenti Vodafone sono infatti finiti al gestore proveniente dalla Francia, il quale ha avuto il merito di offrire promozioni con costi minori. Ora però è festa per tutti gli utenti Vodafone visto che è arrivato un altro Happy Friday.La Feltrinelli offre in regalo 1 e-book in regalo a scelta tra 6. In alternativa potete avere gratis uno sconto del 50% su una selezione Nespresso.

Vodafone offre anche tante nuove promozioni, eccole in un elenco

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga