La promozione di Vodafone con inclusi al proprio interno 50 giga di traffico dati al mese, nonché minuti e SMS da poter utilizzare verso chiunque, rappresenta sicuramente una delle migliori soluzioni del periodo corrente, sebbene risulti essere ristretta ad una particolare cerchia di utenti.

Il suo nome è cambiato nel tempo, originariamente era stata intitolata Special 50 Digital Edition, oggi invece viene definita Special Unlimited, ma sostanzialmente è all’incirca sempre la stessa soluzione. Consta di una promozione da 7 euro al mese, da pagare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, con inclusi la bellezza di 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, in aggiunta a SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti (senza limitazioni nemmeno in Europa).

Vodafone: i dettagli della promozione

La promozione presenta però una limitazione molto importante, l’accesso è riservato ad una ristretta porzione di consumatori, in particolare agli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da uno dei tantissimi operatori virtuali attualmente disponibili sul territorio nazionale.

In nessun modo altri la possono richiedere sul proprio numero, di base obbliga alla portabilità, con un corrispettivo acquisto di SIM ricaricabile al costo iniziale di 10 euro. Va segnalata l’assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, in questo modo il cliente potrà decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza ritrovarsi costretto a pagare una penale o versare costi aggiuntivi per richiedere anzitempo la portabilità.

La promozione di Vodafone può essere attivata solamente nei punti vendita, dovrebbe essere disponibile per tutto il mese di settembre, salvo indicazione differente.