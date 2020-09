Ciò che possiamo trovare oggi tra le pagine promozionali del Play Store non è qualcosa che sarà destinato a ripetersi. Google si getta come una furia nel regalare le nuove app Gratis scelte appositamente tra quelle che sono le utility, i giochi e le icone più famose del robottino verde Android. Gli utenti fanno a gare per accedere al pulsante di download delle app che per poche ore proporrà soltanto la dicitura “Installa” senza nulla chiedere. Al solito, si tratta di una corsa contro il tempo visto che non è dato sapere in quale momento tutto potrebbe tornare a pagamento. Senza perdere tempo scopriamo le app omaggio del giorno.

App in omaggio di oggi: Play Store premia l’attesa degli utenti Android

Chi ha saputo aspettare prima di acquistare dal Play Store viene ripagato con un voucher temporaneo per l’installazione di app senza scadenza. Sono in versione Premium complete di funzioni avanzate e sistemi senza pubblicità. Scarichiamo queste 5 proposte del giorno.