Design ormai familiare, ma adotta una delle colorazioni di maggior tendenza dell’anno. Quella che Samsung ha chiamato Mystic Bronze e che caratterizza tutta la line-up appena annunciata, con questa finitura rosata ed elegante. E’ il nuovo Moto G9 Plus di Motorla, un mid-range dal prezzo – a mio avviso – un po’ troppo alto rispetto a quanto offerto.

Moto G9 Plus ufficiale, caratteristiche e prezzi

Moto G9 Plus è dotato di un ampio schermo da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+, foro nell’angolo superiore sinistro e supporto all’HDR10. Lo smartphone è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 730G con GPU Adreno 618, aiutato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 512 GB. A bordo di Moto G9 Plus c’è Android 10.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Moto G9 Plus è dotato di una quad-camera esterna con un sensore principale da 64 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP, una lente macro da 2 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. Si possono girare video in 4K a 30 fps, mentre la fotocamera frontale per selfie, invece, è da 16 MP.

Lo smartphone è dotato di una grande batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower da 30 W. Tra le altre caratteristiche di Moto G9 Plus citiamo: connettività Bluetooth 5.0, jack audio da 3.5 mm, lettore di impronte digitali montato lateralmente, USB type C e NFC.

1 su 2

Moto G9 Plus è in vendita in Brasile nelle colorazioni Rose Gold e Indigo Blue al prezzo di 395 euro. Non è ancora stata comunicata la disponibilità per altri mercati.