Samsung ha finalmente alzato il sipario sul suo nuovo pieghevole, SAMSUNG Galaxy Z Fold 2. Rispetto al suo predecessore, il nuovo Fold presenta un design migliorato e risulta essere molto più completo anche dal punto di vista delle funzionalità. A partire dal supporto alla Flex Mode, inaugurato da Samsung con il suo Z Flip.

Quando SAMSUNG Galaxy Z Fold 2 è aperto a 90 gradi, il display dello smartphone viene diviso in due schermi, inaugurando una nuova esperienza multi-tasking. Lo schermo superiore, per esempio, mostra contenuti multimediali come immagini e video, che possono essere controllate nella parte inferiore dello schermo mediante gli appositi pulsanti.

La Flex Mode è stata migliorata e supporta adesso più applicazioni. Se si vuole scattare un selfie, per esempio, lo schermo superiore riflette la nostra immagine, mentre quello inferiore mostra i risultati ottenuti e non abbiamo bisogno di consultare la galleria per vedere se la foto appena scattata ci piace oppure no. O ancora, quando si usa YouTube lo schermo superiore mostra il video in riproduzione, mentre l’altra metà può essere utilizzata per cercare altri video, leggerne le descrizioni o commentare.

Samsung Galaxy Z Fold 2 è qui: bello, potente e personalizzabile

SAMSUNG Galaxy Z Fold 2 riprende il design del suo predecessore e lo migliora. Disponibile nelle colorazioni Mystic Black e Mystic Bronze, quando lo smartphone è chiuso sfoggia un ampio display AMOLED da 6,2 pollici dalle cornici sottili e foro, ed il suo form-factor agevola l’utilizzo con una sola mano. Quando aperto, invece, SAMSUNG Galaxy Z Fold 2 rivela un grande schermo da 7,6 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Una piccola novità per quanto riguarda la cerniera, ben visibile quando lo smartphone è chiuso. Samsung offre adesso la possibilità di personalizzarla scegliendo tra quattro colori – Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red e Metallic Blue – da abbinare ad un corpo Mystic Bronze o Mystic Black.

Anche le prestazioni di SAMSUNG Galaxy Z Fold 2 sono migliorate. Lo smartphone è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 865 supportato da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna non espandibile. Con una configurazione del genere, questo dispositivo non può non offrire performance eccellenti a prescindere dal tipo di utilizzo che se ne fa, e garantisce un’esperienza multi-tasking fluida e veloce. Il tutto, grazie anche al lavoro svolto da Android 10 e dalle ottimizzazioni apportate dall’interfaccia proprietaria di casa Samsung.

Grazie alla finestra multi-attiva, è possibile aprire più file della stessa app contemporaneamente e visualizzarli affiancati, mentre la barra multi-schermo permette di aprire più app allo stesso tempo. Con la funzione di Drag and Drop, invece, è possibile trascinare immagini, video ed altri file da un’app all’altra per un trasferimento istantaneo.

Molto ricco il comparto fotografico. Sul retro abbiamo una tripla fotocamera con un sensore principale da 12 MP, un teleobiettivo da 12 MP ed un grandangolo da 12 MP. Il modulo fotocamera è piuttosto sporgente, come quello di SAMSUNG Galaxy Note 20. Abbiamo poi la fotocamera dello schermo anteriore e dello schermo interno, entrambe da 10 MP.

Si possono registrare video in 4K e sono supportate alcune funzionalità avanzate come la Super Night Shot, Scatto Singolo, Pro Video ed il Super Slow Motion a 960 fps. E’ presente il Bluetooth 5, WiFi 6, connettività 5G, supporto all’eSIM, un USB di tipo C ed una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W e ricarica inversa.

SAMSUNG Galaxy Z Fold 2 sarà disponibile a partire dal 18 settembre nei negozi fisici ed online al prezzo di 2.049 euro e può essere prenotato a partire da adesso. Le opzioni personalizzate saranno disponibili solo su Samsung.com.

Scheda tecnica