Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: Netflix in un vortice di novità

Netflix è ad oggi la miglior piattaforma esistente per quanto riguarda la produzione di film, cartoni animati e serie tv. Questa ci ha accompagnati durante tutto il periodo del lockdown dandoci la possibilità di viaggiare con la testa nonostante la triste situazione. Come questa ne esistono tante altre che hanno contribuito a rendere la quarantena più leggera, ad esempio Disney+, Apple TV+, Prime Video, HBO MAX, Crunchyroll, DC Universe, Facebook Watch, Hulu, Infinity TV, NOW TV, TIMVISION, VVVVID, e Youtube Premium. Grazie a queste ci si può addentrare in opere cinematografiche davvero interessanti. Tra queste vediamo Lucifer, Vis a Vis, The Witcher.

Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: il ritorno delle migliori serie tv

Iniziamo parlando dell’amata serie televisiva denominata Lucifer. Questa ha come protagonista il folle, divertente e cupo Tom Ellis, nonché Signore degli Inferi e la detective Choe, l’unica donna in grado di resistere al potere dell’uomo di convincere gli altri a dir la verità. La successione di episodi ha fatto il suo ritorno sulla piattaforma il 21 agosto con soli 8 episodi. Dove sono finite però le altre 8 puntate? Molto semplice. Per via del Covid-19 il cast non è riuscito a concludere le riprese lasciando tutti col fiato sospeso.

Vis a Vis invece è approdata sul colosso streaming con uno speciale Spin-Off in sostituzione della nuova stagione. Questa ha determinato uno sconvolgimento dello strano rapporto tra Zulema e Macarena.

Terminiamo la lista delle novità con il momentaneo arrivo del prequel di The Witcher, lanciato da Netflix nell’attesa di una nuova stagione. Esso prenderà il nome di The Witcher: Blood Origin e sarà ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo The Witcher.