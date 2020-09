Il social network Instagram, secondo recenti informazioni, starebbe testando tre nuove disposizioni di tasti per la propria schermata Home, ad alcuni utenti sono già comparse.

Ognuna delle varianti ha delle peculiarità riguardanti il posizionamento dei tasti. Come ben saprete alla piattaforma social piace sperimentare ed inserire delle nuove funzioni per i propri utenti. Scopriamo insieme i dettagli.

Instagram sta testando tre nuove disposizioni di tasti nella Home

La prima disposizione vede la barra di navigazione inferiore ora contenga i tasti Home, Reels, Post, Shop e Profilo, andando dunque a spostare la sezione Esplora e Notifiche in alto a destra. Nella seconda versione invece Esplora rimane nel suo luogo d’abitudine, mentre Shop prende il posto delle Notifiche e Post si affianca al logotipo Instagram in alto a sinistra.

L’ultima versione è probabilmente quella più interessante, che prevede 6 pulsanti invece dei classici 5, con praticamente tutte le sezioni nella barra inferiore e con Direct e Post in alto a destra. Proprio riguardo all’interfaccia grafica, Adam Mosseri (Instagram Chief) in un intervista a The Verge ha portato alla luce l’ipotesi di dare agli utenti la possibilità di rendere Esplora la schermata predefinita dell’applicazione, in maniera tale da permettere a chi lo desideri di avere un social ancora più affine a TikTok.

Rimane comunque poco chiaro come Instagram stia decidendo di procedere per quanto riguarda il roll-out delle interfacce, anche se è probabile che le tre versioni verranno diffuse in contemporanea ed in maniera casuale. Non ci resta che attendere e scoprire se saremo i fortunati a riceverle in anteprima.