Ormai non è più un segreto che Mark Zuckerberg ha intenzione di riunire le sue tre piattaforme, ovvero Facebook, Instagram e WhatsApp. Nei mesi scorsi abbiamo vissuto l’introduzione su WhatsApp delle Stanze di Facebook, mentre a luglio erano stati scovati dei riferimenti in merito all’integrazione delle chat tra le varie piattaforme.

A questo elenco ora andiamo ad aggiungersi un nuovo risvolto che è stato segnalato da alcuni utenti riguardo le storie di Instagram. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli sulla vicenda.

Facebook ed Instagram sempre più vicine

Da tempo il social network blu ha consentito e incoraggiato il cross-posting delle storie, ma secondo quanto riferito ci sarà una nuova funzionalità che permetterà alle storie di Instagram di essere visualizzate direttamente su Facebook, previa abilitazione da parte dell’utente. Per capire se si sta guardando una storia dell’uno e dell’altro social basterà notare il colore che circonda la foto del profilo: blu per Facebook, rosa/arancio per Instagram.

Lo screenshot pubblicato da un utente su Twitter, è stato poi confermato dalla società, che inoltre ha aggiunto che per ora si tratta di un test limitato e che il futuro della funzionalità dipenderà dai feedback che riceverà dagli utenti. È stato recentemente chiarito che per visualizzare le storie di Instagram su Facebook, sarà necessario che l’utente colleghi il proprio account ad ambe due le piattaforme e, inoltre, le uniche persone che avranno diritto a farlo sono coloro che lo seguono sia sull’uno che sull’altro social network.

Comunque per il momento la nuova introduzione è ancora in fase di test su piccola scala, ma sicuramente se il test andrà bene potrebbe diventare una nuova ed interessante funzione. A questo punto non ci resta che attendere ancora qualche tempo per scoprire maggiori dettagli.