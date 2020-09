Il volantino Bennet offre agli utenti italiani una campagna promozionale quasi inedita, e tramite la quale risulta essere molto facile riuscire a risparmiare su ogni acquisto effettuato, senza limitazioni particolari.

La sua caratteristica principale è proprio l’estesa disponibilità in Italia, gli utenti vi possono accedere semplicemente recandosi personalmente in negozio, senza dover comunque affidarsi a soci o regioni nello specifico. Tranne che per le offerte legate alla singola giornata, tutti i restanti prezzi sono da considerarsi validi fino al 16 settembre, e senza particolari limitazioni sul numero di scorte disponibili.

Volantino Bennet: tutte le offerte migliori del momento

L’offerta migliore dell’intero volantino Bennet è sicuramente quella applicata sull’Apple iPhone SE 2020, uno smartphone che non necessita di presentazioni, ha un prezzo che si aggira attorno ai 469 euro, e promette comunque prestazioni più che accettabili per la fascia in cui è stato posizionato.

Volendo spendere leggermente di meno, l’occhio cade sicuramente sul Samsung Galaxy A51, un modello estremamente compatto e dotato di un ampio display super AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione FUllHD+. Il suo prezzo finale è di 299 euro, con garanzia legale di 24 mesi ed in versione completamente no brand.

L’ultimo dispositivo da consigliare resta lo Huawei P Smart 2019, in vendita a 129 euro, è uno dei più economici con servizi Google ed un ampio display da 6.21 pollici FullView, nonché ovviamente 64GB di memoria interna.

Scoprite il volantino Bennet, nelle sole pagine di interesse, aprendo qui sotto le immagini.