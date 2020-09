Domandarsi quando i nuovi episodi di determinate serie tv approderanno su Netflix è del tutto lecito: dopo mesi di silenzi dovuti a problemi ben più grossi, la voglia di tornare a passare del tempo spensierato con i propri protagonisti preferiti è imbattibile. Proprio per tale motivazione, sempre più frequentemente gli abbonati al Colosso dello Streaming demandano informazioni in merito a determinate produzioni ossia Suburra, Riverdale ed Élite aspettando con trepidanza di vederli apparire tra i “prossimi arrivi”.

Riverdale, Suburra ed Élite: quando dovrebbero arrivare?

Anticipare Netflix è talmente difficile da essere praticamente impossibile: ammesso che le informazioni non siano fornite dallo stesso servizio, infatti, sperare in qualche fuga di notizie è da pazzi. A tal punto, precisiamo, in quanto segue purtroppo non vi sarà alcuna data certa ma bensì semplici speculazioni basate su comportamenti pregressi del Colosso.

Iniziando con Suburra, la terza stagione di questa produzione tutta italiana è attualmente in svolgimento. Con l’inizio dell’estate gli attori sono tornati sul set della Capitale per concludere i lavori che erano stati avviati lo scorso ottobre. Più volte, a tal proposito, abbiamo sentito Alessandro Borghi rispondere che non sapeva quando il terzo ed ultimo capitolo sarebbe approdato online è così ancora è: una data non è stata rilasciata, ma si pensa a dicembre come mese di lancio.

Riverdale, invece, è la seconda serie su cui ci concentriamo: dopo un’ultima stagione travagliata a causa del Coronavirus, la futura si comporrà di due episodi aggiuntivi, tra i quali anche il classico musical. I primi tre episodi, stando a quanto rivelato dal cast, vedranno come sfondo il ballo di fine anno e saranno, poi, seguiti da un salto temporale che lascerà tutti quanti sbalorditi. Purtroppo anche per questa serie tv una data non esiste: bisognerà attendere il 2021 per poterla guardare.

Infine, la produzione originale e spagnola Élite tornerà con una quarta stagione piena di sorprese: con il termine di un ciclo scolastico e l’inizio di uno nuovo, solo alcuni personaggi torneranno a vestire i panni dell’istituto privato. Questa notizia ha lasciato, ovviamente, molti spettatori sconvolti, soprattutto in chi auspicava in un futuro per Nadia e Guzman. La quarta stagione di Élite, dunque, giungerà il prossimo anno.