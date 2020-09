Euronics prova a catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori italiani con un nuovo SottoCosto, una campagna promozionale che riesce a far avvicinare ulteriormente gli utenti ai prodotti d’alta qualità, dietro il pagamento di cifre non elevate.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso la promozione non è limitata ad un socio in particolare o a regioni sul territorio, ma risulta essere disponibile ovunque in Italia. Essendo un SottoCosto, tuttavia, le scorte distribuite su tutto il territorio nazionale sono limitate e non vengono rifornite in corso d’opera, di conseguenza raccomandiamo caldamente una rapida decisione.

Euronics: tutti i prezzi da cogliere al volo

Lo smartphone che l’utente deve acquistare subito per cercare di risparmiare il più possibile è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, un terminale da sempre richiestissimo e desiderato, ma quasi irraggiungibile dato l’elevato prezzo di listino. Oggi risulta essere disponibile a 749 euro, chiaramente è ancora costoso, ma rispetto all’origine, lo possiamo ritenere più che abbordabile.

Il volantino Euronics non si dimentica assolutamente degli utenti che vogliono spendere molto meno sull’acquisto del nuovo smartphone, per questo integra anche Oppo A5 2020, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A21s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A72, LG K51s, Huawei P40 Lite 5G e simili.

Per conoscere da vicino la campagna promozionale discussa nel nostro articolo potete fare affidamento sulle immagini inserite qui sotto, ricordiamo che è presente anche il Tasso Zero, con TAN e TAEG azzerati, e pagamento in 20 rate addebitate direttamente sul conto corrente.