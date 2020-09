Expert recupera il terreno perso a favore delle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale che vuole attirare su di sé tutta l’attenzione dei consumatori. I prezzi sono bassi, i prodotti scontati sono di alta qualità ed a disposizione globale.

Il punto più importante del volantino stesso è proprio questo, l’accessibilità su tutto il territorio nazionale, infatti il cliente può accedere alle stesse offerte sia in ogni negozio sparso in Italia, che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso, è importante ricordare che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre escluse dal prezzo effettivamente mostrato a schermo.

Expert: quando le offerte superano le aspettative

Lo smartphone che tutti gli utenti da tempo vorrebbero avere è il Samsung Galaxy S20+, un modello fortemente interessante pensato per coloro che necessitano di prestazioni incredibili. Il prezzo di listino è da sempre stato troppo elevato, fortunatamente da Expert oggi possiamo mettere le mani sullo stesso identico prodotto, pagandolo circa 799 euro (in versione no brand).

Volendo risparmiare il più possibile sull’acquisto di un nuovo modello di smartphone, l’occhio cade sicuramente sullo Xiaomi Mi 10 Lite, il device con connettività 5G in vendita a soli 369 euro, uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

Il volantino Expert è molto vario, e per questo motivo raccomandiamo caldamente di prendere visione delle pagine che trovate inserite nell’articolo.