Finalmente dopo diversi rinvii, il decreto attuativo conferma la data 4 Novembre come data da segnare per chi ha sfruttato o vuole sfruttare il famoso bonus mobilità, con il quale è possibile acquistare biciclette e veicoli a propulsione elettrica (hoverboard, monopattini e segway). Come anticipa il famoso portale Sole 24 Ore, dal 4 Novembre al 31 Dicembre di quest’anno è possibile registrarsi sul portale del ministero dell’Ambiente per ricevere il rimborso, ma eccovi svelati maggiore info a riguardo.

Bonus mobilità: ecco tutti i dettagli sul rimborso

I consumatori che hanno acquistato una bicicletta o un monopattino elettrico può caricare la fattura o lo scontrino per inviare la richiesta. In questo modo sarà possibile trovare l’accredito fino a 500,00 Euro direttamente sul proprio conto corrente. I consumatori, invece, che vogliono acquistare possono farlo utilizzando uno dei servizi previsti dal programma che copre le spese dal periodo che va dal quattro Maggio al trentuno Dicembre di quest’anno per usufruire del bonus fino a 500,00 Euro.

Coloro che devono acquistare non devono rispettare dei requisiti precisi di reddito, per ottenerlo è necessario avere la maggiore età e risiedere in un capoluogo o provincia con più di 50mila abitanti. Ma quanto ricopre il bonus? Il Governo ha introdotto un bonus di massimo e non oltre 500,00 Euro e copre il 60% della spesa sostenuta.

Dal 4 Novembre sarà possibile accedere al portale con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale). E’ molto importante che sono necessarie queste credenziali per accedervi, dunque, per chi non ne è in possesso è consigliabile farne richiesta prima.