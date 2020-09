La Go 50 Fire di WindTre la possiamo quasi definire la nuova promozione da battere, una soluzione veramente speciale che prevede la possibilità di richiedere l’accesso a 50 giga di traffico, pagandolo solamente 6,99 euro al mese.

Gli utenti che possono godere della promozione sono all’incirca sempre gli stessi, ovvero i cosiddetti uscenti da Iliad o da un MVNO, con la solita esclusione degli operatori semivirtuali, quindi Kena Mobile, ho.Mobile, LycaMobile e Very Mobile. La portabilità, come sempre accade in occasioni di questo tipo, è obbligatoria, affiancata dal prezzo fisso iniziale pari a 10 euro.

Passa a WindTre con la Go 50 Fire

La GO 50 Fire non presenta limitazioni particolari, gli utenti possono pagare il canone fisso tramite credito residuo della SIM ricaricabile, e non devono necessariamente sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata (potranno quindi richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi).

All’interno della promozione troviamo comunque 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, 200 SMS da inviare ad ogni numero e minuti infiniti per telefonare a tutti. Il costo fisso da sostenere corrisponde esattamente a 6,99 euro al mese.

Nel caso in cui si volesse osare di più, e spendere esattamente la stessa cifra, ricordiamo essere presente la Go 100 Fire Easy Pay, la promozione che prevede la possibilità di accedere a 100 giga di traffico dati (in aggiunta ai bundle precedenti), limitando però due aspetti importanti. Prima di tutto il pagamento dovrà avvenire tramite conto corrente bancario, ed inoltre è previsto un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi.