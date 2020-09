Iliad: Vodafone e TIM ora rischiano, arriva l'accordo con Open Fiber

La crescita di Iliad avviene in maniera sempre più rapida e senza ormai più alcun tipo di confine. Il grande gestore proveniente dalla Francia ormai affermatosi in Italia non disdegna più nessun traguardo, visto che presto opererà anche per quanto riguarda la rete in fibra ottica.

L’accordo con Open Fiber è realtà e tutto sembra condurre ad un prossimo futuro ad alta velocità nelle case degli italiani. Potranno quindi tutti beneficiare di una rete in fibra di alta qualità questa volta marchiata a fuoco proprio da Iliad.

Iliad si accorda ufficialmente con Open Fiber per lanciare la sua fibra ottica

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” dichiara l’Amministratore Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.

“iliad ha portato trasparenza, semplicità e chiarezza nel mondo della telefonia costruendo un rapporto solido e di fiducia con i propri utenti. Sono valori che i nostri utenti ci chiedono di portare anche nel segmento della rete fissa” Ha aggiunto Benedetto Levi, AD di iliad. “La domanda crescente di connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi per l’ingresso nel segmento del fisso e la partnership con Open Fiber costituisce il primo passo in questa direzione.”