Iliad batte TIM e Vodafone: ecco il numero di utenti e la rete fissa

Nuovi traguardi e nuovi utenti. Questo è ciò che Iliad ha conseguito in questi 2 anni e poco più di attività in Italia, paese che inizialmente risultava pervaso dallo scetticismo in merito all’arrivo di questo nuovo colosso.

In poco tempo però in molti si sono ricreduti, soprattutto al cospetto delle promozioni schierate in campo per battere gli avversari. Con soli 5,99 euro e tutto incluso, Iliad ha smorzato le prime critiche riuscendo così a scavare un solco nella montagna formata dai grandi provider come TIM, Vodafone e Wind Tre. Ora come ora sono tantissimi coloro che preferiscono la convenienza (e la qualità) di Iliad risputò ai grandi nomi. Questo perché le infrastrutture in dotazione all’azienda proveniente dalla Francia sono state migliorate e soprattutto perché il futuro prossimo si prospetta radioso.

Iliad: grandi passi in avanti con gli utenti ma la vera rivoluzione sarà la rete fissa

Durante gli ultimi giorni Iliad ha ufficializzato i dati rispetto ai primi due anni di operato sul territorio italiano. Oltre al fatturato degli ultimi mesi pari a 162 milioni di euro, ecco anche un numero di utenti arrivato a 6.3 milioni. Questi sono solo i primi dati di un gestore che ha un programma ben preciso.

“Nel secondo trimestre dell’anno abbiamo voluto mostrare concreta vicinanza ai nostri utenti, fornitori e partner, e siamo stati ripagati con un’importante crescita ̶ commenta Benedetto Levi, AD iliad ̶ Continuiamo in questa direzione e ora guardiamo al prossimo lancio nel mercato della rete fissa”.

A partire dalla prossima estate 2021 inoltre potrebbe arrivare ufficialmente la rete fissa Iliad, alla luce anche dell’accordo con Open Fiber.