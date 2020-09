Whatsapp: l'applicazione di messaggistica nasconde tantissimi trucchi

Jan Koum di Kiev e da Brian Acton (due ex impiegati della società informatica Yahoo!) non avrebbero mai immaginato nel 2009 una fama tale riservata alla loro geniale invenzione Whatsapp. L’app di messaggistica istantanea, è infatti divenuta la prima al mondo: essa viene utilizzata per parlare con il proprio datore di lavoro, amico, fidanzato o familiare. Ma quanti segreti che nessuno di noi conosce riserva?

Whatsapp: l’app nasconde molti trucchi interessanti

Tra i trucchetti infallibili troviamo:

Le scorciatoie per le chat

Queste vi permetteranno di entrare facilmente nell’app per cancellare, svuotare, mettere il silenzioso o esportare una chat. Sarà necessario infatti scorrere il dito da destra a sinistra oppure fare un tap prolungato su di esse.

Ricerca rapida di un messaggio specifico

Vi è mai successo di ritrovarvi in preda al panico durante una conversazione perché non si trova il messaggio su Whatsapp di cui avete bisogno per proseguire il discorso? A volte accade anche che non troviate un numero di telefono disperso tra le chat e non avete la più pallida idea di come ritrovarlo. Ebbene, grazie alla ricerca automatica risolverete tutti i problemi. Sarà necessario scegliere l’opzione Cerca ed inserire una parola chiave per avviare la ricerca del sms.

Controllo del messaggio senza aprire l’app

Tale funzione è valida solamente per i possessori di iPhone. Vi basterà accedere alla schermata Today, scorrere fino in fondo e cliccare su Edit. Successivamente si aprirà un elenco dei widget attivi. Una volta individuato, cliccate sul pulsante + verde davanti ad esso, in modo da poterlo aggiungere ai widget attivi. Per portare a termine la missione premi Ok in alto a destra.