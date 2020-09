I nuovi sconti lanciati da Expert aiutano effettivamente tutti gli utenti a spendere davvero pochissimo, in tanti si ritrovano con avere tra le mani la possibilità di risparmiare su ogni acquisto effettuato, anche collegandosi direttamente al sito ufficiale.

L’aspetto maggiormente positivo del volantino Expert è sicuramente la sua versatilità, tutti vi possono accedere in ogni punto vendita, oppure possono decidere di collegarsi online e richiedere la spedizione presso il proprio domicilio (pagando le spese di spedizione). Da non trascurare nemmeno la possibilità di approfittare del Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi.

Per i codici sconto e per conoscere da vicino le nuove offerte Amazon, ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram interamente dedicato.

Volantino Expert: sconti e prezzi bassi per tutti

Gli sconti inseriti direttamente nel volantino Expert sono davvero tantissimi, qui gli utenti si ritrovano a poter spendere poco o niente su ogni acquisto, a partire da uno dei top di gamma più richiesti degli ultimi mesi, il Samsung Galaxy S20+. Originariamente in vendita ad un prezzo particolarmente elevato, oggi finalmente risulta essere più accessibile (anche se ancora costoso), con i suoi 799 euro.

Da non trascurare nemmeno la presenza di Xiaomi MI 10 Lite, uno smartphone che a prima vista potrebbe apparire come il solito e classico midrange di Xiaomi, in grado però di nascondere prestazioni notevoli ad un prezzo finale di soli 369 euro.

Per scoprire il volantino Expert, e sopratutto per conoscerlo da vicino, aprite subito le pagine che abbiamo inserito nel nostro articolo, visualizzerete tutte le singole offerte della campagna stessa.