Le offerte Back To School di MediaWorld mettono letteralmente alle strette Unieuro, data infatti la presenza di un elevato quantitativo di sconti e di prezzi relativamente bassi, almeno rispetto al listino originario degli stessi.

La campagna promozionale segue il trend, o l’andamento del mercato italiano, rimarcando il periodo in cui stiamo entrando, ovvero il cosiddetto “ritorno sui banchi di scuola“. Oggi, almeno idealmente, potrebbe essere l’occasione per acquistare un nuovo notebook, compagno di viaggio ideale per milioni di studenti in tutta Italia, di conseguenza sono disponibili tantissime offerte mirate proprio su tale categoria merceologica.

MediaWorld: le offerte del volantino sono bellissime

Le offerte del volantino MediaWorld legate agli smartphone sono allo stesso modo veramente bellissime, in particolare è consigliabile l’acquisto di un prodotto di casa Apple, come iPhone 11 Pro Max o iPhone 11. La fascia di appartenenza è altissima, come anche il prezzo finale di vendita, corrispondente per l’esattezza a 1089 e 799 euro.

Volendo invece richiedere l’accesso ad un modello di casa Android, l’occhio cade sicuramente su Oppo A72, Samsung Galaxy A20s, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A51 o Huawei P40 Lite.

Il volantino MediaWorld è questo e moltissimo altro ancora, se volete conoscerlo da vicino potete fare affidamento sulle pagine che trovate inserite sul sito ufficiale, ricordando che gli acquisti possono essere completati anche da casa, ma la spedizione sarà sempre a pagamento, per le consegne dirette presso il vostro domicilio (gratis in negozio).