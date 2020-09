Un recente studio sulle emissioni delle automobili diesel o legate all’elettrico ha destabilizzato un ambiente decisamente precario e sempre pronto ad implodere. Secondo quanto comunicato, infatti, un modello elettrico andrebbe ad inquinare di più del corrispettivo motore termico, ma per quale motivo?

Non siamo impazziti, né vi stiamo riportando una fake news, per comprenderlo pienamente dobbiamo fare un ragionamento decisamente completo. Siamo consapevoli che le automobili elettriche non emettono in nessun modo nemmeno un grammo di anidride carbonica (o CO2), questo è appurato e chiaro per qualsiasi modello. Di conseguenza, partendo dalla suddetta considerazione, il diesel si trova in difetto, poiché sebbene i motori siano stati aggiornati e migliorati, emetteranno sempre un determinato quantitativo di CO2.

Elettrico vs Diesel: ecco perché inquina di più

Dire che l’elettrico inquina più del diesel potrebbe essere controproducente, ma il risultato finale è proprio questo; la causa va cercata a monte, quindi direttamente nelle aziende che producono e smaltiscono le batterie (componenti fondamentali dei suddetti modelli).

Da una recente analisi, infatti, è stato dimostrato come la maggior parte delle stesse utilizzino ancora il carbon fossile come principale mezzo di sostentamento, un materiale molto energivoro, tuttavia inquinante. Ciò sta a significare che, a conti fatti, nell’intero ciclo di vita di un’automobile con motore diesel di ultima generazione, il quantitativo di CO2 emessa nell’ambiente è inferiore rispetto a quanto emesso da un’azienda per la produzione e lo smaltimento (ipotizzandolo correttamente) delle batterie per un modello elettrico.

La notizia ha in parte generato scalpore, proprio per questo, prima di diffondere su larga scala le automobili a zero emissioni, sarebbe prima necessario apportare modifiche alla produzione delle stesse.