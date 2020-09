Il colosso cinese Huawei starebbe per lanciare un nuovo smartwatch della serie Watch GT, il Watch GT 2 Pro che rappresenterà il membro premium della gamma.

Nelle ultime ore infatti, il solito Roland Quandt ci ha fornito una panoramica su ciò che dovrebbe offrire. Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni sul dispositivo in arrivo.

Huawei sta per lanciare il Watch GT 2 Pro

Il nuovo Huawei Watch GT 2 Pro dovrebbe arrivare con un display circolare OLED da 1.39 pollici e risoluzione 454 x 454 pixel, la cassa dovrebbe essere realizzata in acciaio mentre i cinturini abbinabili saranno in plastica e in pelle. Attraverso le immagini presenti in galleria potete apprezzarne il design da tutti i punti di vista.

Sotto alla scocca del nuovo dispositivo dovremmo trovare un comparto simile a quello di Watch GT 2: dunque 32 MB di RAM, modulo GPS, modulo Bluetooth 5.1, batteria da 455 mAh per garantire un’autonomia fino a 2 settimane e resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità. Il vero passo in avanti rispetto alla variante standard dovrebbe risiedere nella possibilità di essere ricaricato in modalità wireless.

Dal punto di vista software dovremmo trovare le funzionalità alle quali ci ha abituato Huawei con i suoi smartwatch: dunque rilevazione di un gran numero di attività fisiche, anche acquatiche, rilevazione della frequenza cardiaca e possibilità di gestire la riproduzione musicale anche in modo indipendente dallo smartphone abbinato. Il nuovo Huawei Watch GT 2 Pro dovrebbe venire presentato ufficialmente nelle prossime settimane in Germania, a un prezzo che si aggirerebbe sui 280 euro. Staremo a vedere se Huawei intenderà lanciarlo parallelamente anche in Italia.