Huawei: HarmonyOS in arrivo ma ecco la EMUI 11 con Android 11

Gli ultimi mesi per Huawei non sono stati certamente semplice, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo con il governo americano. Le limitazioni imposte al colosso hanno fatto sì che molte persone scappassero via cambiando totalmente brand, vista soprattutto l’impossibilità di avere i servizi Google sui nuovi terminali dell’azienda.

Ora come ora sono tante le voci riguardo al prossimo sistema operativo, il quale risulterebbe in via di sviluppo. Stiamo parlando di HarmonyOS, piattaforma che rappresenterebbe il fulcro dell’attività futura di Huawei. Nel frattempo però si sta dando grande importanza ad App Gallery, store proprietario del brand cinese che sarebbe attualmente terzo dietro App Store e Play Store. Le ultime voci però sono incessanti riguardo alle prossime interfacce che Huawei lancerà. Già da diversi giorni si sta parlando della EMUI 11, nuova versione che andrà ad agire sulla base di Android 11.

Huawei: Ecco tutti i dispositivi mobili che riceveranno prossimamente la nuova EMUI 11

Entro il prossimo mese Huawei lancerà ufficialmente la sua nuova EMUI 11, versione che si rapporterà agli utenti sulla base del nuovo sistema operativo Android 11. Per adesso non ci sono notizie in merito alle novità che questa nuova versione comporterà, ma di certo l’attesa degli utenti e trepidante già da qualche tempo. Ecco tutti i dispositivi che la riceveranno:

EMUI 11