Huawei prepara la EMUI 11 per tutti gli utenti: ecco chi la riceverà

La storia di Huawei parla da sola senza alcun tipo di spiegazione da affiancargli, ci sono però al contempo diverse problematiche che stanno rendendo la vita difficile al colosso cinese. Una di queste è sicuramente il rapporto con il governo degli Stati Uniti che ettaro deciso di estromettere l’azienda dei rapporti con Google. Questo ha comportato l’assenza proprio di servizi di Google su tutti i nuovi smartphone di casa Huawei, che ora sta cercando delle soluzioni.

Una di queste dovrebbe essere il lancio di una piattaforma autonoma, la quale nei prossimi anni sicuramente avrà successo. Nel frattempo si sta cercando di limitare i danni con la presenza di App Gallery, attualmente il terzo store migliore. Questo appartiene proprio a Huawei, e durante gli ultimi mesi avrebbe raggiunto cifre veramente importanti. Nel frattempo però l’azienda sta anche migliorando le sue interfacce basate su Android, nonostante tutto debba prima o poi terminare. Secondo quanto riportato la prossima EMUI 11 arriverà a breve e andrà a basarsi sul nuovo Android 11. Le novità saranno davvero tante ma per adesso non abbiamo ancora informazioni a riguardo. Non resta che aspettare qualche settimana per venire a conoscenza di più indiscrezioni.

Huawei: quasi pronto al rilascio il nuovo aggiornamento che introdurrà la nuova EMUI 11 su Android 11

