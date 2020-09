Nel 2020 è ormai innegabile come, avere una connessione a internet è un passo fondamentale per non dire necessario nella vita di ognuno di noi, tramite essa infatti non solo è possibile di fruire di varie soluzione per l’intrattenimento come Netflix e Amazon Prime Video, ma è anche utile dal punto di vista lavorativo e scolastico, infatti si possono effettuare sessioni di smart working ed e-Learning.

Per godere di una connessione stabile è utile ovviamente usufruire dei contratti offerti dai vari providers, i quali generalmente offrono una connessione o tramite fibra ottica oppure attraverso 4G e 5G, divenuti ormai gli standard presenti nelle maggioranza dei luoghi sul pianeta.

Ciononostante però, risultano ancora dei luoghi geografici scoperti da questi standard di connessione, che quindi o non godono affatto di una connessione a internet oppure ne sfruttano una a velocità davvero troppo basse e quindi poco funzionali.

Internet via satellite è la soluzione

Una delle possibili soluzioni nel caso vi trovaste in una delle aree scoperte da fibra o rete dati è proprio internet via satellite, esso sfrutta sostanzialmente la copertura satellitare che ovviamente non soffre di alcun tipo di problema di copertura, dal momento che il segnale è onnipresente visto il costante stato di moto dei satelliti in orbita.

Il suo funzionamento è molto semplice, il satellite non fa altro che da tramite tra la vostra postazione di casa (connessa tramite antenna) e la stazione di connessione a terra collegata direttamente col web, ciò quindi elimina ogni problema di copertura ed offre una connessione stabile.

Si tratta di uno standard che sta subendo un’evoluzione ed un’espansione alquanto repentina, infatti anche Elon Musk ha deciso di puntarci, egli ha lanciato un nuovo progetto chiamato Starlink che mira a creare una fine trama satellitare per offrire una connessione ad alte prestazioni praticamente in tutto il globo.

Se quindi avete intenzione di installare una nuova connessione, prendete in considerazione anche la connessione satellitare.