Ebbene si, purtroppo non è uno scherzo: Elon Musk ha troppi satelliti nello spazio. Ad affermarlo è la comunità degli Scienziati mondiale secondo cui lo sciame di Starlink potrebbe compromettere la ricerca. Lanciati nello spazio con l’obiettivo di offrire la connessione a banda larga in tutto il globo, purtroppo questa scelta di Musk ha fatto infuriare, e non poco, i maggiori scienziati del mondo che, di fatto, l’hanno accusato di mettere in pericolo le osservazioni astronomiche.

L’ultimo appello arriva da uno studio appoggiato da ben 250 astronomi che, di fatto, mostrerebbe come la concentrazione dei satelliti Starlink che ruotano intorno alla terra sta letteralmente limitando l’osservazione dei corpi celesti, compromettendo quindi gli studi di questi ultimi. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Elon Musk: ecco le ripercussioni del programma Starlink

Secondo uno studio pubblicato poche ore fa, quindi, l’eccessiva presenza di satelliti Starlink nell’orbita terrestre potrebbe avere una serie di ripercussioni sul lavoro che scienziati ed astronomi svolgono ormai da anni. Nonostante i satelliti non emettano luce propria, purtroppo questi ultimi riflettono i raggi solari, arrecando quindi un enorme disagio nelle attività di astronomia.

Secondo gli scienziati, quindi, i satelliti Starlink potrebbero rendere più difficoltosa la ricerca di nuove stelle e di nuovi pianeti e, nel peggior dei casi, l’intercettazione di oggetti in movimento verso il nostro pianeta. Il team di scienziati ha quindi proposto alcune soluzioni per ridurre l’impatto dei satelliti di Elon Musk, ad esempio orientandoli in modo diverso oppure verniciandoli con colorazioni più scure, affinché questi ultimi riflettano meno luce